Produktbericht vom 02/21/2017

Feuertrutz 2017 Setec informiert über Systemintegration

Stanley Security ist mit der Tochter Setec auf der Fachmesse Feuertrutz 2017 vertreten, um seine Sicherheitslösungen für den vorbeugenden technischen Brandschutz zu präsentieren und auf zahlreiche Partner zu treffen.

Am Stand werden bauliche, technische und organisatorische Brandschutzlösungen gezeigt. (Bild: Setec)

Setec wird mit einem Team vor Ort sein und am Stand seine Lösungen für den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz präsentieren. Dass Prävention in diesem Bereich enorm wichtig ist, bestätigt Geschäftsführer Joost Sanders: „Ein Brand zählt zu den größten Bedrohungen für Unternehmen und öffentliche Gebäude. Noch schlimmer aber: Brände bringen Menschenleben in Gefahr. Die frühzeitige Erkennung eines Brandes kann Leben retten und Schäden gering halten.“

Stanley Security-Setec macht sich für den Brandschutz stark und erarbeitet gemeinsam mit seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen für ihren Bedarf. Als Systemintegrator beinhaltet dies die Integration von Videosystemen, um mit der Brandfrühsterkennung noch besser die Brandrisiken zu sehen. So kann Brandschutz auf höchstem Niveau realisiert werden. „Wir freuen uns daher auf spannende Gespräche und nutzen die Fachmesse dafür, uns mit unseren Partnern über Innovation und Entwicklung im Brandschutz auszutauschen.“, so Sanders weiter.

Halle 10.1, Stand 213

SeTec Sicherheitstechnik GmbH Hauptstr. 40a

D-82229 Seefeld

Telefon: +49 8152 9913-0

Fax: +49 8152 9913-20

Web: www.setec-gmbh.net

