News vom 02/22/2017

Geze Einblicke in das vernetzte Abus Kranhaus

Das Abus Kranhaus in Gummersbach wurde mit moderner Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik von Geze gesichert. Es dient als neues Vertriebs- und Schulungszentrum am Firmensitz und ist im vergangenen Jahr eingeweiht worden.

Automatische Schiebetürsysteme von Geze in der Glasfassade des Kranhauses. (Bild: Abus Kransysteme GmbH)

Mit Systemelementen aus dem Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik-Programm hat Geze gleich mehrere objektspezifische Lösungen realisiert. Sie erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an die Nutzung, den Komfort und die Sicherheit des smarten Gebäudekomplexes. Das Haus ist dabei rundum per Bacnet vernetzt. Barrierefreien und sicheren Begehkomfort im großzügigen Eingangsbereich des Showrooms, der Kranhalle, hat Geze mit automatischen Schiebetüranlagen in Fluchtwegausführung geschaffen. Sie fügen sich dezent in die Außenfassade ein und unterstützen das transparente Design des Windfangs, der auch als Personenschleuse dient. In Sieben-Zentimeter-Optik bewegen leistungsstarke Slimdrive-SL-NT-Antriebe die fast drei Meter hohen Schiebetürflügel, die eine Öffnungsweite von fast vier Metern erzeugen.

Vorbeugenden Brandschutz gewährleisten die vernetzten RWA-Abluftöffnungen auf dem großflächigen Dach des gesamten Gebäudekomplexes. Mit dem Geze Bus-System wurde eine schnelle Zwei-Draht-Lösung auf Can-Basis geschaffen. Je nach Größe, Lage und Lüftungsanforderung der einzelnen Dachluken lieferte das Fenstertechnik-Portfolio den optimalen RWA-Spindelantrieb. Die Versorgung, Koordination und Überwachung aller RWA-Antriebe in den Dachluken – ob bei Eintreten des RWA-Falls oder für die kontrollierte Lüftung – übernehmen die RWA-Steuerzentralen MBZ 300 unterschiedlicher Leistungsklassen. Die automatische Schiebetüranlage und alle RWA-Abluftsysteme der Dachflächen können jederzeit zentral überwacht und bedient werden. Über das Schnittstellenmodul IO 420 sind sie in die Bacnet-basierte Gebäudeleittechnik integriert.

Wie umfassend Geze auf spezifische Wünsche eingehen kann, zeigen maßgeschneiderte Bauelemente aus dem Bereich Customer Solutions: Das Highlight der vierstöckigen offenen Kranhalle ist der begehbare Zweiträgerlaufkran. Besucher können in zehn Metern Höhe mitfahren und den Kran erleben. Als Zugang zum Kranträger wurde bei Geze eine im Glas-Design der Sicherheitsbalustrade eingelassene und in beide Richtungen öffnende Pendeltür gefertigt. Pate dafür stand das Glastrennwandsystem Pendulo mit einem nicht sichtbar im Designprofil integrierten Türschließer. Für maximale Sicherheit wurde die Pendeltür mit einem elektromotorischen IQ-lock-EL-Schloss ausgerüstet und ist stets verriegelt.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis