News vom 02/24/2017

Sicherheitsexpo 2017 Ausstellungsfläche deutlich vergrößert

Wegen der großen Nachfrage wird die Ausstellungsfläche der Sicherheitsexpo München 2017 um 2.000 Quadratmeter vergrößert. Die Messe steht 2017 unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann.

Die Sicherheitsexpo bedient ein breites Feld der Sicherheit. (Bild: Netcomm)

Das erweiterte Angebot an Sicherheitstechnik und Sicherheitsdiensten trägt dem aktuellen Bedarf der Bevölkerung Deutschlands an Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen (Flughäfen, Bahnhöfe, Stadien), Veranstaltungen und Unternehmen Rechnung. In Kooperation mit dem Bayerischen Verband für Sicherheit in der Wirtschaft (BVSW), dem Verband für Sicherheitstechnik (BHE) sowie dem Bayerischen Landeskriminalamt ist es gelungen, die wichtigsten Anbieter von Sicherheitstechnik in Deutschland für die Messe als Aussteller zu gewinnen.

Die Messeschwerpunkte liegen in diesem Jahr auf: Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Brandschutz, Freilandsicherung, Leitstellen und Mobilfunk, NFC, RFID sowie Biometrie und Einbruchschutz. Parallel zur Messe findet die 7. Brandschutz-Fachtagung unter der Leitung des Brandschutz-Experten Dr. Wolfgang J. Friedl statt. „Die Sicherheitsexpo ist eine hervorragende Plattform, um Impulse für künftige Entwicklungen zur Optimierung der Sicherheit unseres Landes zu geben“, so der Schirmherr und bayerische Staatsminister des Innern, Joachim Herrmann in seinem Grußwort zur Messe.

