Fachartikel vom 02/23/2017

Eucamp Erfolgreiche Premiere für Security on Tour

Mehr als 100 Teilnehmer konnte die SOT Security on Tour 2017 heute in München verzeichnen. Deutschlands erste Sicherheits-Roadshow für Multi-Brands lockte nicht nur mit hochkarätigen Ausstellern, sondern auch mit einem offenen Vortragskonzept der kurzen Wege.

Sicherheitstechnik ist heute immer öfter untereinander vernetzt und Gewerke übergreifend errichtet. Da passte das Konzept, das der Veranstalter Eucamp an der heutigen Station der Multi-Brands-Roadshow umsetzte, optimal in den Zeitgeist: Ausstellerstände und Vortragsraum gingen fließend ineinander über, im Zentrum des Ausstellerraums war mit einem Formel-1-Simulator für Unterhaltung und Verpflegung gesorgt, kurze Wege und die richtigen Ansprechpartner vor Ort sorgten für eine offene Kommunikation.

Errichter, Planer und Sicherheitsexperten konnten sich an den Ständen der 17 Aussteller aus der Sicherheitstechnik-Welt über aktuelle Lösungen rund um Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Gefahrenmanagement, Kommunikation und Brandschutz informieren. Die ausstellenden Firmen Aasset (THK Group), Advancis, Avigilon Bosch, Dahua, Dom, Eneo, Erdkreis, Gehrke, Genetec, Hanwha Techwin, Idis, Iseo, Monacor, Primion, Solvido und Wagner stellten nicht nur ihre aktuellen Produkte und Sicherheitslösungen vor, sondern gaben den Besuchern auch detaillierte Informationen über Neuheiten, Trends und ganzheitliche Sicherheitssysteme und standen für weiterführende Fragen zur Verfügung.

Wer die Security on Tour SOT-Roadshow noch als Informations- und Kommunikations-plattform rund um aktuelle Themen aus der Welt der Sicherheit nutzen möchte, kann dies am 2. März 2017 im Frankfurter Ramada Hotel Frankfurt Messe und am 9. März im Ramada Hotel Hamburg-Bergedorf tun. Hier können sich die Besucher vorab registrieren.

