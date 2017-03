Produktbericht vom 03/01/2017

Dallmeier Kamera-System bietet Ultra-HD und IR

Mit der neuentwickelten IR-Kamera DF5400HD-DN/IR erweitert Dallmeier sein Angebot im Produktbereich anwendunsgsoptimierter Single-Sensor-Kameras.

Der automatische Tag/Nacht-Betrieb wird unterstützt durch eine gleichmäßige IR-Beleuchtung. (Bild: Dallmeier)

Hochwertige und hochauflösende Kameras bilden das erste Glied eines Videosicherheitssystems. Dallmeier bietet für jedes Security-Konzept die richtige Kameratechnologie: Die DF5400HD-DN/IR wurde insbesondere für Anwendungen konzipiert, die bei Tag und im IR-Modus bei Nacht Aufnahmen mit höchster Auflösung in Echtzeit erfordern. Verbaut in einem IP66-Wetterschutzgehäuse, ist die Kamera sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich konzipiert. Die hohe Auflösung des Sensors und das ausgefeilte Bild-Processing ermöglichen Echtzeit-Aufnahmen mit Ultra-HD-Auflösung bei einer Bildrate von bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Damit ist die Kamera ideal geeignet, wenn die Erfassung feinster Details in Echtzeit gefordert ist.

Der automatische Tag/Nacht-Betrieb wird unterstützt durch eine gleichmäßige IR-Beleuchtung, die mittels halbdiskreter 850 Nanometer Hochleistungs-LEDs erfolgt. Im IR-Modus bei Nacht liefert die Kamera aufgrund der hohen Infrarotempfindlichkeit hervorragende Ergebnisse und ist damit für den 24-Stunden-Betrieb geeignet. Die Kamera wird mit Power over Ethernet (PoE Class 0, IEEE 802.3af) betrieben, was eine schnelle, einfache und kostengünstige Verkabelung und Inbetriebnahme ermöglicht. Die DF5400HD-DN/IR ist die neueste Ergänzung im Lösungsangebot von Dallmeier. Wie alle Systeme des Herstellers ist auch sie für den Einsatz in professionellen Sicherheitssysteme geeignet, bei denen einfache und kosteneffiziente Installation, Bildqualität und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

