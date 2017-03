Produktbericht vom 03/07/2017

Euroshop 2017 Genetec zeigt Retail Intelligence

Genetec gibt auf der Euroshop 2017 Einblicke in seine neueste Retail-Intelligence-Lösung Genetec Retail Sense. Zu sehen ist diese am Stand des Technologiepartners Novatec.

Genetec Retail Sense gibt umfassende Einblicke in das Kundenverhalten. (Bild: Genetec)

Genetec Retail Sense setzt auf der vorhandenen physischen Sicherheitsinfrastruktur auf und analysiert die gesammelten Daten etwa von Überwachungskameras. So können Retail-Unternehmen Kundenvorlieben erkennen, Potenziale identifizieren und die Profitabilität nachhaltig steigern. Sowohl an einem als auch mehreren Standorten gleichzeitig ermöglicht Genetec Retail Sense umfassende Einblicke in das Kundenverhalten. Dadurch können Point-of-Sale-Strategien kurzfristig angepasst werden. Auch Conversion-Rates lassen sich leichter evaluieren.

Die Genetec-Lösung wurde speziell für die Bedürfnisse von Marketing-, Merchandising- und Kundenservice-Abteilungen designt und bietet für eine optimale Produktplatzierung unter anderem Heat-Maps, das heißt eine Übersicht über die stark frequentierten Bereiche auf der Verkaufsfläche. Auch automatisierte Mitarbeiterbenachrichtigungen bei zu langen Wartezeiten an der Kasse können über die Lösung eingerichtet werden.

Halle 6, Stand A42

