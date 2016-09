Messevorbericht vom 09/15/2016

Halle 2, Stand D36

Funkwerk Mehr Beweglichkeit für Kameras

Funkwerk stellt auf der Security Essen 2016 Neu- und Weiterentwicklungen aus dem Bereich der Videosicherheitstechnik vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht neben einem neuen Schwenk-/Neigekopf ein neu entwickeltes Video-Managementsystem.

Kameras erhalten durch den Platon Neo Beweglichkeit. (Bild: Funkwerk)

Seit Jahrzehnten ist das bewährte Managementsystem p.o.s.a. (Plettac Offene Sicherheitsarchitektur) von Funkwerk für den Einsatz in umfangreichen Anlagen und die Lösung komplexer Anforderungen bekannt. Auf der Security 2016 präsentiert Funkwerk in diesem Jahr nun den neu entwickelten Nachfolger. Das neue Managementsystem lässt sich einfach und ohne großen Aufwand an individuelle Kundenanforderungen anpassen. Es verfügt über eine frei konfigurierbare Benutzeroberfläche, die für jeden Bediener individuell gestaltet werden kann und damit auch die Integration innovativer Bedienungskonzepte ermöglicht. Auch bei der Gestaltung der Systemarchitektur, der Integration unterschiedlichster Systemkomponenten oder einer möglichen nachträglichen Anlagenerweiterung werden keine Grenzen gesetzt. Die Neuentwicklung garantiert damit nicht nur optimale Bedienbarkeit und Zufriedenheit der Benutzer, sondern auch absolute Zukunfts- und Investitionssicherheit für den Kunden.

Als weiteres Highlight stellt Funkwerk mit dem Nachfolger des bewährten Platon einen Schwenk-/Neigekopf der Premiumklasse vor. Der hochmoderne IP-Schwenkkopf Platon Neo ist geeignet für analoge und IP-Kameras (beispielsweise auch HD-SDI-Kameras) und bietet in seinem doppelwandigen Edelstahlgehäuse genügend Platz für Objektive mit großen Brennweiten.

Präzision, hohe Dreh-/Neigegeschwindigkeiten und eine wachsende Auswahl an Zubehörprodukten, wie zusätzliche Kameragehäuse oder Scheibenwischer, machen den Platon Neo zum idealen Schwenkkopf bei Anwendungen in der Verkehrstechnik oder bei der Überwachung von weitläufigen Arealen unter extremen Bedingungen wie Hitze, Kälte oder Nässe. Der modulare Aufbau des Platon Neo erlaubt des Weiteren die zusätzliche Montage eines zweiten Gehäuses oder Scheinwerfers ebenso wie die nachträgliche Aufrüstung des Schwenkkopfes an zukünftige Technologien.

