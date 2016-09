Messevorbericht vom 09/14/2016

Halle 2, Stand A12

Secplan Technik Schutz-Haus gegen Einbrecher

Secplan präsentiert auf der Security 2016 mit Secplan Schutz-Haus ein Sicherheitssystem, das Einbrecher in die Flucht schlägt, bevor sie Schaden anrichten können.

Bestehende Anlagen können jederzeit erweitert werden. (Bild: Secplan)

Die Kombination aus Alarmtechnik, Live-Videoübertragung und Sicherheitsleitstelle bietet rund um die Uhr optimalen Schutz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Alarmanlagen warnt Secplan Schutz-Haus die Bewohner und informiert die Polizei, bevor ein Einbrecher aktiv werden kann. Ungebetene Gäste werden in Sekundenschnelle per Videoüberwachung erfasst. Die Bilder gehen sofort an eine Tag und Nacht besetzte Sicherheitsleitstelle.

Mehr auf Sicherheit.info Marktübersicht: Einbruchmeldeanlagen Marktübersicht aus PROTECTOR 09/2016, S. 42 bis 43

Marktübersicht: Freilandsicherung Marktübersicht aus PROTECTOR 5/2016, S. 47

Im Ernstfall leiten die erfahrenen Wachleute unverzüglich wirksame Schutzmaßnahmen ein. Bis zum Eintreffen der Beamten werden die Einbrecher direkt über Lautsprecher angesprochen und mit Sirenen oder Scheinwerfern abgeschreckt. So bleibt den Kriminellen keine Zeit, um Schaden anzurichten oder den Bewohnern Gewalt anzutun.

Secplan Schutz-Haus ist sicher und dennoch unkompliziert. Das beginnt schon bei der Montage, der Kunde muss sich um nichts kümmern. Ausgesuchte Fachbetriebe aus dem Secplan-Händlernetz sorgen für eine schnelle, saubere und kabellose Installation.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis