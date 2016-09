Messevorbericht vom 09/13/2016

Halle 2, Stand D11

Seetec Videomanagement in verschiedenen Themenwelten

Seetec stellt Kunden und Partnern in praxisnahen Themenwelten auf der Security 2016 die neue Produktversion Seetec Cayuga R9 vor. In sechs verschiedenen Themenbereichen werden Anforderungen und Lösungen für die jeweilige Branche erklärt und live demonstriert.

Die neue Produktversion Seetec Cayuga R9 ist nun verfügbar. (Bild: Seetec)

Besucher können sich über den Einsatz der Seetec Videomanagement-Software in den Bereichen Industrie, Transport, Logistik, Handel, Finanzwesen und Strafvollzug informieren.

In der Themenwelt „Industrie“ stellt Seetec wirksame Möglichkeiten vor, um Produktionsstätten oder Bürokomplexe vor unberechtigtem Zutritt, Vandalismus oder Diebstahl zu schützen. Im Bereich „Transport und Städte“ wird gezeigt, wie und wo Videotechnik angesichts der aktuell erhöhten Bedrohungslage im öffentlichen Bereich zur Absicherung von Gebäuden, Plätzen oder Verkehrsmitteln eingesetzt werden kann.

Die Logistik-Lösung von Seetec richtet sich schließlich an Speditionen, Paketdienstleister und Handelsunternehmen, die durch den Einsatz von Videotechnik Verluste und Schadensfälle minimieren können. Eine umfassende Sicherung von Justizvollzugsanstalten wird durch den Einsatz von Perimeterschutz und Videoanalyse gewährleistet. Im Bereich „Finanzwesen“ werden Applikationen für Schalterhallen, Cash Center und Geldausgabe-Automaten vorgestellt - sie erfassen jedes noch so kleine Detail in Echtzeit.