News vom 09/15/2016

Dorma+Kaba Umsatz und Profitabilität gesteigert

Im ersten gemeinsamen Geschäftsjahr steigerte Dorma+Kaba den konsolidierten Umsatz auf Pro-forma-Basis währungsbereinigt um 2,6 Prozent auf über2,3 Milliarden Schweizer Franken (CHF). Die EBITDA-Marge auf Pro-forma-Basis verbesserte sich von 13,5 Prozent auf 14,4 Prozent.

(Bild: I.G.T.)

Die gegenüber Vorjahr gestiegene Profitabilität ist im Wesentlichen auf den positiven Geschäftsgang im Segment Access Solutions Amer in Nordamerika zurückzuführen sowie auf Effizienzsteigerungen und erste Kosteneinsparungen als Folge des Zusammenschlusses. Das EBIT erreichte im Berichtsjahr auf einer Pro-forma-Basis 278,2 Millionen CHF, ein Anstieg von 10,4 Prozent. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 11,1 Prozent im Vorjahr auf 12,1 Prozent (ausgewiesen EBIT 261,6 Millionen CHF, EBIT-Marge 12,3 Prozent).

Das Segment Access Solutions Amer (Nord- und Südamerika) erzielte im Geschäftsjahr 2015/2016 sehr gute operative Ergebnisse. Auf einer Pro-forma-Basis verzeichnete Access Solutions Amer währungsbereinigt ein organisches Wachstum von 5,4 Prozent und steigerte den Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr auf 514,9 Millionen CHF. Die EBITDA-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von 19,3 Prozent auf 20,9 Prozent.

In der Region D-A-CH verliefen die wirtschaftlichen Entwicklungen unterschiedlich. Das Wachstum wurde durch gute Ergebnisse in Deutschland bestimmt. Das Umsatzwachstum in Österreich lag leicht über dem Vorjahresniveau, während in der Schweiz kein Wachstum zu verzeichnen war. Insgesamt steigerte das Segment auf einer Pro-forma-Basis den Gesamtumsatz organisch währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 790 Millionen CHF, und die EBITDA-Marge lag mit 18,6 Prozent auf dem Vorjahresniveau.

Die Umsetzung des Integrationsprozesses verläuft planmäßig und wird weiter vorangetrieben. Nachdem der Zusammenschluss am 1. September 2015 rechtlich vollzogen werden konnte, ist Dorma+Kaba seit dem 1. Juli wie vorgesehen ein Unternehmen. Außerdem tritt die Gruppe seit Beginn des neuen Geschäftsjahres 2016/2017 global unter der Dachmarke Dormakaba auf. In der nächsten Phase der Integration stehen die Umsetzung der definierten Integrationsprojekte, Programme für Wachstum und Effizienzsteigerung sowie die weitere Entwicklung einer einheitlichen Unternehmenskultur von Dorma+Kaba im Mittelpunkt.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis