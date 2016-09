News vom 09/16/2016

Ingram Micro Roadshow im Bereich Server & Storage

Mit einer Roadshow unterstützt Ingram Micro ihre Partner dabei, den Endkunden maßgeschneiderte Lösungen für Rechenzentren anzubieten. Dabei wird in vier deutschen Städten Station gemacht, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Roadshow richtet sich an Value Added Reseller, IT-Dienstleister, Systemintegratoren und Consultants. (Bild: Ingram Micro)

Mit einer praxisorientierten Roadshow im September 2016 vermittelt Ingram Micro ihren Partnern umfassendes Know-how, um beim Thema Rechenzentrum auf dem neuesten Stand zu bleiben. Rasant wachsende Datenmengen, erhöhte Komplexität und die steigenden Anforderungen an Leistung und Kosteneffizienz erfordern tiefes Fachwissen von Seiten des Fachhandels.

Die Teilnehmer der Ingram Micro Roadshow lernen, wie sie mit einer maßgeschneiderten Lösung beim Endkunden punkten und welche Produktkombinationen die beste Leistung erzielen. Die Hersteller Intel, Supermicro, Open-E, Assmann, Seagate, Veritas, Schneider Electronic, Microsoft und Quantum präsentieren aktuelle Trends und Technologien rund um den Bereich Server & Storage. Neben dem fachlichen Input bleibt zudem genügend Raum, um sich mit Kollegen und Experten (IT-Entscheider, Techniker, Anwenderberater und Behörden) auszutauschen.

Für die Roadshow stehen vier Termine zur Auswahl: am 26. September 2016 in München, am 27. September in Heidelberg, am 28. September in Düsseldorf und am 29. September in Hannover. Alle Veranstaltungen beginnen um 9:00 Uhr und enden gegen 16:00 Uhr.

