News vom 09/20/2016

Messe Essen Rahmenprogramm mit vielen Neuheiten

Die Fachbesucher erwartet auf der Security Essen vom 27. bis zum 30. September ein umfassendes Rahmenprogramm mit vielen Neuheiten. Dabei rückt die Security Essen das Thema Smart Security in den Fokus.

Experten informieren im Security Forum über aktuelle Themen und Trends. (Bild: Messe Essen)

Gemeinsam mit dem Bundesverband Sicherheitstechnik BHE macht ein eigens errichtetes Mustergebäude in der Halle sieben für Fachbesucher auf über 200 Quadratmetern Neuheiten erlebbar. Aufgeteilt in die Bereiche Bürogebäude und Privaträume sind Produkte und Lösungen zu sehen, wie smarte Häuser Gäste empfangen und im Einbruchsfall oder bei Bränden reagieren. Besonderer Wert wird dabei auf die Darstellung kompletter Szenarien mit der dazugehörigen Prozesskette gelegt: So aktiviert das Haus beim Einbruchsversuch einen Bewegungsmelder, Rollläden fahren herunter, das Außenlicht geht an und es werden Videoaufnahmen gemacht, die dann auch auf mobile Endgeräte übertragen werden.

Daneben werden am ersten Messetag die Gewinner des diesjährigen Security Innovation Awards ausgezeichnet. 84 Bewerber hatten ihre Unterlagen eingereicht, die Jury wählte aus 15 Finalisten die Sieger in den Kategorien Technik & Produkte, Dienstleistungen sowie Brandschutz.

Auf großes internationales Echo stößt die erste Fachkonferenz für vernetzte Sicherheit, die am Mittwoch, 28. September, stattfindet. Bislang haben sich Fachbesucher aus 24 Nationen angemeldet, die sich über die gestiegenen Sicherheitsanforderungen im Zeitalter von Industrie 4.0 und zunehmender Vernetzung informieren lassen wollen.

Im beliebten Security Forum in Halle sieben geben ferner an allen Messetagen Verbände, Hersteller und Praktiker in Vorträgen, Live-Demonstrationen und Roundtables Antworten auf aktuelle Sicherheitsfragen. So zeigt der White-Hat-Hacker Gunnar Parola gemeinsam mit dem Institut für Internet-Sicherheit, wie leicht Angreifer Daten manipulieren oder stehlen können.

