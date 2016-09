Produktbericht vom 09/28/2016

Eizo Verzögerungsfreier Bildschirm für den Sicherheitsbereich

Der Duravision FDF4627W-IP wurde von Eizo speziell für den Sicherheits- und Überwachungsbereich entwickelt. Die im Bildschirm integrierte Hardware-Decodierung sorgt dafür, dass auf dem Bildschirm angezeigte Aufnahmen verzögerungsfrei und originalgetreu dargestellt werden.

Mit der VESA-Halterung kann der Monitor an der Wand oder der Decke befestigt werden. (Bild: Eizo)

Auf dem großen 46-Zoll-Monitor können Übertragungen von bis zu 16 IP-Videostreams gleichzeitig angezeigt werden. Er bietet durch seine Größe ausreichend Platz für die gestochen scharfe Darstellung mehrerer paralleler Aufnahmen in Sicherheits- und Überwachungs-umgebungen. Bediener können je nach Anforderung aus fünf Layouts zur Videoanzeige wählen.

Die Web-API des Monitors unterstützt die benutzerdefinierte Integration in das lokale VMS. Dadurch kann der Bediener für den Monitor eine automatische Reaktion festlegen, sobald ein bestimmtes Ereignis eintritt. Der Monitor kann beispielsweise so konfiguriert werden, dass er automatisch das Layout der Bildschirmanzeige ändert, wenn eine Person in das Blickfeld einer angeschlossenen IP-Kamera tritt. Außerdem können auf der Basis eines voreingestellten Zeitplans verschiedene Monitor- und Kameraoptionen ausgewählt werden.

Der Duravision FDF4627W-IP ist mit der Smart-Insight-Technologie zur Bildverbesserung ausgestattet. Damit werden dunkle und schwer zu sehende Bereiche auf dem Bildschirm automatisch erkannt und die Helligkeit einzelner Pixel entsprechend angepasst. Ferner sorgen die hohe Helligkeit des Monitors von 700 cd pro Quadratmeter und sein Kontrastverhältnis von 4000:1 sorgen für exzellente Bildqualität in zahlreichen Sicherheits- und Überwachungsumgebungen.

