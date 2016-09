Produktbericht vom 09/30/2016

Milestone Systems VMS mit neuen Features herausgebracht

Milestone Systems hat eine neue Version seiner XProtect Videomanagement-Software herausgebracht. Die Neuerungen gehen überwiegend auf Anregungen der Vertriebspartner zurück.

Die neue Version von Xprotect verbessert die Performance gerade bei hochauflösenden Bildern. (Bild: Milestone Systems)

Die neue Version XProtect 2016 R3 Advanced VMS wird ab dem vierten Quartal 2016 verfügbar sein. Unter anderem spart sie Festplattenspeicher, indem die Software Daten zunächst in das RAM der Server schreibt, bevor sie entscheidet, ob die Daten auf die Festplatte geschrieben werden müssen. Bei Aufnahmen etwa, in denen wenig bis gar keine Bewegung zu erkennen ist, wird bis zu 80 Prozent weniger Speicherplatz auf Festplatten benötigt. Die geringere Auslastung ermöglicht es dem Aufnahmeserver damit, mehr Kameras zu verwalten.

Mit Hilfe der SVQR (Scalable Video Quality Recording) Funktionalität können bei niedrigen Bandbreiten Bilder in geringer Auflösung in Echtzeit übertragen werden. Sobald die Kamera an ein Netzwerk mit hoher Bandbreite angeschlossen ist, lassen sich über die VMS die lokal auf der Kamera gespeicherten Daten in hoher Qualität abrufen.

Um die strikten IT-Sicherheitsauflagen in Firmenetzwerken zu erfüllen, unterstützt die VMS den Sicherheitsstandard Kerberos. Damit wird eine stark verschlüsselte Nutzer-Authentifizierung der VMS hinzugefügt.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis