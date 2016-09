News vom 09/28/2016

Salto Systems Elektronische Zutrittslösung für "The View"

Salto hat den Gebäudekomplex "The View" mit einer modernen elektronischen Zutrittskontrolle ausgerüstet. Das 1969 als Festpavillon der Kölner Messe erbaute Gebäude wurde in den letzten Jahren kernsaniert und beherbergt Wohnungen, Büros, ein Café und eine Eventlocation.

Intelligente Gebäudetechnik trägt zur Sicherheit bei. (Bild: Salto Systems)

Das gesamte Gebäude wird schlüssellos betrieben. An sämtlichen Türen kommen insgesamt 39 elektronische XS4 GEO Doppelzylinder zum Einsatz, davon zehn in der VdS-zertifizierten Version, die eine hohe Sicherheit gegen Aufsperrversuche bietet. An der Haustür ist ein XS4 Original Wandleser installiert, um das Motorschloss anzusteuern.

Insgesamt werden 80 Nutzer in dem System verwaltet. Technologisch basiert die Zutrittslösung auf dem Salto Virtual Network (SVN) mit patentierter Schreib-Lese-Funktionalität und verschlüsselter Datenübertragung. Im SVN werden die Informationen zu den Schließberechtigungen auf dem Identmedium gespeichert, wodurch eine Verkabelung der Türen entfällt. Gleichzeitig werden auch Informationen über gesperrte Identmedien oder Batteriestände in den Zylindern auf die Identmedien geschrieben und somit weitergegeben. „Mit dem SVN verläuft die Programmierung einfach und reibungslos. Wir müssen dadurch nicht bei jedem Schlüsselverlust vor Ort sein“, beschreibt Stefan Manderscheid, Geschäftsführer und Inhaber der SM Schloss + Schlüssel GmbH, die Vorteile in der praktischen Anwendung.

„Wir wollten The View nur mit modernster Technik ausrüsten und da passt eine mechanische Schließanlage nicht dazu. Unseren Bewohnern wollten wir das lästige Hantieren mit Schlüsseln ersparen und gleichzeitig eine übersichtliche und effiziente Verwaltung für uns erreichen. Funktionell spielten eine hohe Flexibilität bei der Berechtigungsvergabe und schnelle Reaktionszeiten bei Schlüsselverlusten die wichtigste Rolle – und das erreicht man nur mit Elektronik“, erklärt Helmut Bernards, Geschäftsführer und Inhaber der Opus GmbH, Projektentwickler des Komplexes.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis