Produktbericht vom 09/28/2016

Hanwha Techwin Hochauflösende Schärfe

Hanwha Techwin America hat mit der Einführung der Wisenet P-Series 4K-Kameras einen neun Maßstab gesetzt. Die Kameras bieten mit Hilfe der einzigartigen Kombination aus H.265 Kompression und der exklusiven Wisestream Technologie von Hanwha eine 4K UHD-Auflösung.

Die neuen Kameramodelle unterstützen 4K-Auflösungen. (Bild: Hanwha Techwin)

Ferner verfügen die Kameras über eine Anzahl zusätzlicher Eigenschaften wie eine Wide Dynamic Range (WDR) Funktionalität, mit der auch bei anspruchsvollen und wechselhaften Lichtbedingungen qualitativ hochwertige Bilder aufgenommen werden können.

Wisenet P-Series 4K-Kameras erzielen eine beachtliche Reduzierung der Bandbreiten- und Speicherauslastung, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Ebenso zuverlässig arbeiten die bewährten Systeme in Bezug auf die Verlässlichkeit und die Qualität der umfassenden Produktlinie an Überwachungslösungen von Hanwha.

