News vom 10/04/2016

Bosch Sicherheitssysteme Stadion gesichert

Bosch hat das Stadion Estadio da Luz in Lissabon mit einer umfassenden Sicherheitslösung ausgestattet. Über eine einheitliche Bedienoberfläche kann das Sicherheitspersonal unter anderem Kameras überwachen und Zutrittskontroll- und Alarmsysteme kontrollieren.

65.0000 Zuschauer strömen zu jedem Spiel ins Stadion, dazu Tausende Helfer und Mitarbeiter. (Bild: Bosch Sicherheitssysteme)

Das Bosch Building Integration System (BIS) sorgt dabei für Zukunftssicherheit. Aufbauend auf einer standardisierten Plattform, integriert es Gerätedaten, Datenanalysen und neue Technologien von Bosch oder Drittanbietern. Über eine einheitliche Bedienoberfläche kann das Stadionmanagement alle wichtigen Sicherheitsfunktionen überwachen: Brandmeldetechnik, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Lautsprecher-Durchsagen.

Das Sicherheitspersonal kann Lautsprecherzonen individuell ansteuern, um für die jeweilige Zone passende Durchsagen zu machen oder Hintergrundmusik laufen zu lassen; das Alarmsystem löst im Notfall automatisch aufgezeichnete Sprachdurchsagen aus. Das Personal kann in Gefahrensituationen die Lage per Video verfolgen und über die Lautsprecher in der jeweiligen Gefahrenzone gezielt Sprachhinweise zur sicheren Evakuierung des Gebäudes geben. Die einheitliche Bedienoberfläche hilft, schnell einen Gesamtüberblick über die Lage herzustellen und die passenden Notfallmaßnahmen einzuleiten.

José Pedro Ribeiro, Infrastruktur- und Operations-Manager, erläutert: „Wir freuen uns auf die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sicherheitssystems mit zum Bespiel Video Stitching, noch feinerer Analyse und der Integration der Aufzüge und anderer Gewerke in BIS. Wir werden uns auch weiterhin auf Bosch verlassen, um aus dem Estadio da Luz ein echtes Stadion der Zukunft zu machen.”

