News vom 10/06/2016

Nexus Personalchefin richtet HR auf Wachstum aus

Sofie Nyreröd ist seit 19. September als Chief Human Resources Officer (CHRO) neue Personalchefin bei der Nexus Technology GmbH. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in HR-Führungspositionen.

Sofie Nyeröd (Bild: Nexus)

Der Markt für Identitäts- und Access Management-Lösungen wächst international sehr schnell: „Wir befinden uns in einer guten Position, weitere Marktanteile zu erobern“, ist CEO Lars Pettersson überzeugt. „Wir verfügen über einen offensiven Wachstumsplan. In den letzten neun Monaten haben wir mehr als hundert neue Mitarbeiter eingestellt, die zu den weltweit besten im Bereich des Identitätsmanagements und der IT-Sicherheit gehören.“ Das Unternehmen werde noch weitere Mitarbeiter einstellen, um das Unternehmen in die nächste Phase zu steuern.

„Die Perspektive, am Auf- und Ausbau eines erfolgreichen und vor allem mitarbeiterfreundlichen Unternehmens mitzuwirken, hat mich für meine Entscheidung für Nexus motiviert“, berichtet Nyreröd. „Überzeugt hat mich außerdem, dass Nexus ein sehr wertorientiertes Unternehmen mit einem neuen und hoch kompetenten Führungsteam ist.“

„Sofie Nyeröd zählt zu den neu eingestellten Schlüsselpersonen, die wichtige Funktionen für unseren Wachstumskurs übernehmen“, ergänzt Pettersson. „Was engagierte Mitarbeiter zu Nexus führt, ist die Möglichkeit, schnell Ergebnisse erzielen zu können und Projekte umzusetzen, die in großen Unternehmen wesentlich länger dauern würden. Aber auch technologisch sind wir sehr interessant für qualifizierte Mitarbeiter: Wir verfügen über ein hochmodernes Produktportfolio, das sehr gefragt ist, und haben einen starken Fokus auf Innovation und Produktentwicklung.“

