News vom 10/07/2016

Kötter Bargeld-Überwachung in der Cloud

Ein neues Track & Trace-System von Alvara und Kötter für Bargeldlogistik ist unter den Top-Fünf nominierten Systemen für den Security Innovation Award 2016.

(Bild: Pixelio.de/Oliver Weber)

Die neueste, auf Android basierende Tour-Scanner-Technologie − bestehend aus der Alvara Logistic App und der Kötter Security Cloud − bietet einen echten Mehrwert für alle Beteiligten am Bargeldprozess. Erstmalig können Finanzinstitute, Handel, Versicherer oder die interne Revision eines Wertdienstleisters in Echtzeit den Bargeldprozess von der Abholung bis zur Ankunft im Cash Center live mit verfolgen. Die Echtzeit-Transparenz des gesamten Prozesses wird durch die ständige Verbindung des Tour-Scanners, auf dem die Alvara Logistic App arbeitet, und der Kötter Security Cloud gewährleistet.

Die Alvara Logistic App bildet eine intuitive Schnittstelle zwischen Anwender und Cloud. Die Daten − Anzahl der Safebags, Abholzeit, Fahrer-ID, digitale Quittung − werden live in die Cloud übertragen und stehen dem Wertdienstleister und den Kunden noch während der Tour zur weiteren Verarbeitung oder Auswertung zur Verfügung. Vorteile: So kommen beispielsweise Buchhaltung und Revision schneller und effizienter an alle Track & Trace-Daten.

Neue Funktionen bringen weitere Mehrwerte für Kunden und Dienstleister. Beispielsweise eine Vorschau der Tour- und Stoppinformationen, die Unterschrift auf dem Touchpad sowie die sofortige Digitalisierung der Quittung einschließlich der unverzüglichen Bereitstellung der digitalen Quittung als Bilddatei über die Kötter Security Cloud.

