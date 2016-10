News vom 10/06/2016

TBS Anwesenheit registriert

Für ihr automatisches Seminaranwesenheitssystem nutzt die Hult International Business School in Dubai die kontaktlose 3D-Technik von Touchless Biometric Systems im Zusammenspiel mit der Software von Interflex.

Das Gesamtsystem wird etwa 60 Geräte auf drei Kontinenten umfassen. (Bild: TBS)

Die Installation auf dem Dubai-Campus diente als Musterprojekt und Vorbild für die anderen Hult-Standorte. Erweiterungen des Systems auf die Schulen in London, Boston und San Francisco sind bereits im Gang. Die lokalen Systeme sind mit dem Hauptserver in London verbunden, um die weltweit erfassten Daten in Echtzeit synchronisieren zu können. Das neue Seminaranwesenheitssystem kann darüber hinaus jederzeit auf weitere Standorte rund um den Globus erweitert werden.

Der TBS 3D-Terminal ist ein dreidimensional arbeitender, kontaktloser Fingerprintsensor, der für seinen Scan-Prozess drei integrierte Kameras nutzt. Das TBS-System ist speziell für den Einsatz in Hochsicherheitsanwendungen, sowie für grosse Nutzerzahlen ausgelegt. Der Terminal kann zusammen mit der TBS Biomanager Software eingesetzt werden, lässt sich aber auch in bereits bestehende Sicherheitssoftware einbinden.

„Die Hauptgründe für Hults Entscheidung zugunsten von TBS waren die Verlässlichkeit der Technologie und das Team dahinter“, erklärt Ahmed El Banna, welcher das Projekt am Hult-Campus in Dubai begleitet. „Unter den vielen getesteten Anbietern konnte die TBS 3D-Technik erfolgreich nachweisen, dass auch bei schwierigsten Fällen eine zuverlässige Identifikation gewährleistet wird.“

