Produktbericht vom 10/07/2016

Arecont Vision Neue 4K-Kamera verfügbar

Arecont Vision präsentiert eine neue Mega-Dome 4K/1080p Dual-Mode Kamera. Sie stellt die neueste Ergänzung der All-in-one Mega-Dome Kameraserie dar.

Eine eingebaute Schnittstelle erlaubt eine rasche Konfiguration der Kamera. (Bild: Arecont Vision)

Der duale Modus bietet entweder eine Auflösung von 8,3 Megapixel für eine 4K-Bildqualität bei 30 Bildern pro Sekunde oder eine 1080p Auflösung bei 60 Bildern. Damit lassen sich eine Vielzahl an Aufgabenstellungen umsetzen. Die Kamera verfügt über einen mechanischen Infrarot-Sperrfilter und Infrarot-LEDs für Aufnahmen bei Tag und Nacht. Ebenso ist die Kamera gemäß IP-66 geschützt und nach IK-10 vandalismusresistent. Die Installation der Kamera ist dank eines neuen Domegehäuses besonders einfach und schnell. Die Stromversorgung erfolgt per Power-over Ethernet (PoE) über ein Netzwerkkabel.

„Die neue Mega-Dome 4K-Kamera bietet eine beispiellose Bildqualität, fortgeschrittene Funktionen und die 27-fache Auflösung von Standard-IP-Kameras. Gleichzeitig übermittelt sie hochauflösende Bilder bei hohen Bildraten. Das neue Design vereinfacht zusätzlich die Installation, was Errichtern Zeit vor Ort erspart“, so Brad Donaldson, Vice President of Product Development, Arecont Vision.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis