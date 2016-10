Produktbericht vom 10/06/2016

PCS Systemtechnik it-sa 2016 mit spannenden Themen

PCS präsentiert auf dem Stand 354 in Halle 12 der It-sa, die vom 18. bis 20. Oktober in Nürnberg stattfindet, bewährte Lösungen. Dazu gehören die physische Sicherheit mit hochsicherer, biometrischer Handvenenerkennung und neue Produkte aus den Bereichen Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und Video.

Der Zutrittsleser Intus 700 Touch verfügt über eine PIN-Eingabe über die Glasoberfläche. (Bild: PCS Systemtechnik)

Die Leistungsaufnahme des neuen Intus ACM80e Zutrittskontrollmanager konnte gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu 77 Prozent reduziert werden, was deutlich Energie spart. Zum Schutz der sensiblen Zutrittsdaten ist er mit einem umfassenden Sicherheitspaket ausgestattet. So ist jetzt der Upload von Administrierungs-Passwörtern zusätzlich geschützt. Er bietet eine optimale Skalierbarkeit bei der Steuerung von Türen, Drehsperren oder Drehkreuzen, seien es nun vier, acht oder sechzehn.

PCS präsentiert ebenfalls den Zutrittsleser Intus 700 mit Glasfront. Der neue Intus Zutrittsleser ist für die Leseverfahren Legic und Mifare verfügbar. Mit einem strahlenden Ring wird der Zutrittsleser durchgehend beleuchtet, so dass der Leser auch in der Dunkelheit leicht gefunden wird. Falls ein PIN-Code benötigt wird, ist der Zutrittsleser mit einer berührungsempfindlichen Glasoberfläche verfügbar.

Konsequent an den Bedürfnissen der Anwender präsentiert sich die innovative Benutzeroberfläche der Zutrittskontroll-Software Intus Access ND. Sie lässt sich einfach und intuitiv bedienen und eignet sich besonders zur Zutrittskontrolle für kleine und mittlere Unternehmensgrößen bis zu 500 Mitarbeitern. Intus Access ND steuert und verwaltet dabei bis zu zehn über Ethernet vernetzte Intus Zutrittskontrollmanager mit angeschlossenen Intus Zutrittslesern, elektrischen Türöffnern, Schranken, Drehkreuzen und Rückmeldekontakten.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

PCS Systemtechnik GmbH Pfälzer-Wald-Str. 36

D-81539 München

Telefon: +49 89 68004-550

Fax: +49 89 68004-555

Web: www.pcs.com

Im Terminkalender: