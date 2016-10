News vom 10/13/2016

Mobotix Partnerschaft vereinbart

Genetec und Mobotix haben eine Technologiepartnerschaft geschlossen. Beide Unternehmen werden unter anderem global im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Testing zusammenarbeiten.

(Bild: Petra Bork/ Pixelio.de)

Genetec und Mobotix sind in über 70 Ländern tätig. Mit dieser Partnerschaft können beide Unternehmen ihren Kunden – von kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) bis hin zu Großkonzernen mit mehreren Niederlassungen und mehr als 1.000 Kameras im Einsatz – eine flexible, herausragende End-to-End IP-Video-Sicherheitslösung anbieten.

„Wir freuen uns sehr über die Technologiepartnerschaft mit Genetec. Wir sehen natürliche Synergien zwischen der hochskalierbaren einheitlichen Sicherheitsplattform Security Center und dem IP-Kameraportfolio sowie der Kompressionstechnologie von Mobotix“, sagt Dr. Tristan Haage, Vertriebsvorstand von Mobotix. „Wir haben aktuell zwei gemeinsame Kunden mit mehr als 500 Kameras in Europa und im Mittleren Osten. Beide Kunden haben die Vorteile einer hochintegrierten Hard- und Softwarelösung für einen konzernweiten Einsatz erkannt. Dafür ist Genetec bekannt in der Branche“, fügt Dr. Haage hinzu.

„Mit unserer Entscheidung, unsere Aktivitäten im deutschsprachigen Markt zu verstärken, haben wir die vielen Gemeinsamkeiten und Vorteile einer Zusammenarbeit mit Mobotix erkannt“, sagt Francis Lachance, Director Product Management bei Genetec Inc. „Mit Mobotix als neustem Mitglied in unserem Ökosystem von Technologiepartnern werden wir die vielen differenzierten Funktionen und Möglichkeiten von Mobotix nutzen können – voll integriert in Security Center. Davon profitieren beide Seiten”, so Lachance weiter.

