News vom 10/12/2016

PCS Systemtechnik Geschäftsjahr mit neuem Umsatzrekord

Die PCS Systemtechnik GmbH beendete am 30. Juni das Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz. Der Umsatz lag bei 21,3 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 13 Prozent entspricht.

Walter Elsner, Geschäftsführer (Bild: PCS)

Im vergangenen Geschäftsjahr investierten Unternehmen in der D-A-CH-Region verstärkt in die Sicherheit ihrer Gebäude und Infrastruktur. Der Zutrittskontrolle, Zufahrtskontrolle, Parkplatzüberwachung sowie der hochsicheren Zutrittskontrolle zu besonders schützenswerten Unternehmensbereichen wurde mehr Augenmerk geschenkt. Auch der Videobereich ist im vergangenen Geschäftsjahr kontinuierlich gewachsen.

PCS ist mit den Netzwerk-Kameras und Encodern der PCS-Tochter Convision sowie der Videomanagementsoftware Seetec Cayuga bestens gerüstet und kann branchen- und sicherheitsspezifische Lösungen in jeder Größe und Komplexität realisieren. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg Ende des Geschäftsjahres auf 112.

Geschäftsführer Walter Elsner kommentiert: „Wir tragen dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis der Unternehmen Rechnung und zeigen unter anderem auf der IT-Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg Weiterentwicklungen im gesamten Produkt-Portfolio. Wir präsentieren unter anderem den neuen, eleganten Zutrittsleser Intus 700 mit Glasfront, den stromsparenden Zutrittsmanager Intus ACM80e, die Zutrittskontrollsoftware Intus Access ND für kleinere Unternehmen, das universelle Zeiterfassungsterminal Intus 5540 mit Farbdisplay sowie neue Videohardware und ein Update der Videomanagementsoftware Seetec Cayuga.“ „Insgesamt ist das neue Geschäftsjahr bisher sehr gut angelaufen, so dass wir bis zum Ablauf des Geschäftsjahres Mitte 2017 mit einem stabilen Wachstum rechnen.“

