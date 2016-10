Produktbericht vom 10/14/2016

Milestone Systems Neue Netzwerk-Videorecorder

Milestone Systems erweitert sein Angebot an Netzwerk-Videorecordern (NVR) mit dem Husky M20. Das Modell ist das erste Gerät der neuen Generation anpassbarer Netzwerk-Videorecorder und glänzt mit maximaler Leistung, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.

Die Netzwerkvideorekorder sind nach UVV-Kassen Richtlinie zertifiziert. (Bild: Milestone Systems)

Der Husky M550A liefert durch Funktionen, die sonst nur in Enterprise-Servern zum Einsatz kommen, eine garantierte Aufnahmeleistung von 1400 Megabit pro Sekunde und ermöglicht eine ausfallsichere Anbindung an nahezu unbegrenzten externen Speicher. „Mit diesen beiden neuen Netzwerkvideorekordern schaffen wir für unsere Community erneut ganz neue Möglichkeiten. Mit Milestone Husky M20 reagieren wir auf den steigenden Bedarf an schnell einsetzbaren Bausteinen. Die User bekommen so einen NVR mit den besten Plug-and-Play-Funktionen“, sagt Christian Ringler, Geschäftsführer Milestone Systems GmbH. „Der Milestone Husky M550A ist eine Klasse für sich und definiert die Erwartungen an NVRs der Server-Klasse neu.“

Das schlanke Gerät M20 ist eine Plug-and-Play-Lösung, bei der die Entwickler das Feedback der Milestone Community berücksichtigten. Die Installation ist einfach, wodurch Husky M20 als schnell einsetzbarer Baustein für einfache Video-Business-Lösungen genutzt werden kann. Die verwendete Software ist eine NVR-optimierte Version von Xprotect Professional mit Smart Start, sodass kompatible Kameras automatisch konfiguriert werden, wenn sie mit dem Rekorder verbunden werden. Der Einsatz von Xprotect ermöglicht, dass Milestone Husky M20 Teil eines großen Video-Netzwerk wird, da er mit anderen kompatiblen Milestone Husky NVRs oder Xprotect Professional Systemen in einem Master-Slave-Betrieb zusammen geschlossen werden kann.

Milestone Husky M20 besitzt einen integrierten Managed Switch mit acht oder 16 Ports, so dass mit minimalem Installations- und Konfigurationsaufwand bis zu 16 PoE-fähige Kameras direkt mit dem M20 verbunden werden können. Die Version mit 16 Ports ist sogar für die Anbindung von 24 Kameras geeignet. Die Hardware basiert auf der neuesten Intel Skylake Architektur für eine leistungsstarke, aber energieeffiziente Einheit. Husky M20 ist eine 2U-Rack-Einheit mit zwei vom Benutzer austauschbaren Laufwerken, was die Installation und Wartung sehr einfach macht.

