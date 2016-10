Monacor Neues Servicekonzept

Branchenbarometer

Wie schätzt die Branche die Zukunft ein? Beteiligen Sie sich an der Umfrage zur konjunkturellen Entwicklung im Markt für Sicherheitstechnik, die PROTECTOR & WIK in Kooperation mit der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner bietet. Ergebnisse werden regelmäßig vom Branchenexperten Dr. Peter Fey ausgewertet und im Drei-Monats Rhythmus in PROTECTOR & WIK veröffentlicht.

Hier geht’s direkt zu Umfrage: www.wieselhuber.de/branchenbarometer