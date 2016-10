News vom 10/18/2016

Ingram Micro Microsoft Azure verfügbar

Fachhandelspartner der Ingram Micro Distribution GmbH können ab sofort Microsoft Azure-Lösungen über den Ingram Micro Cloud Marketplace beziehen. Das neue Angebot umfasst vielfältige, integrierte Cloud-Dienste für Analysen, Computing, Datenbanken, Mobilgeräte, Netzwerke, Speicher und das Web.

Andreas Bichlmeir (Bild: Ingram Micro)

Mit Microsoft Azure können Fachhändler über integrierte Tools und vorgefertigte Vorlagen verschiedenste Applikationen unkompliziert einrichten, nutzen und verwalten. Die Azure-Lösungen können je nach Bedarf hoch- oder herunterskaliert werden – Nutzer zahlen nur für die Ressourcen, die sie tatsächlich nutzen. Azure bietet sowohl IaaS- als auch PaaS-Services an und greift zudem auf ein weltweites Netzwerk von Microsoft-gestützten Datacentern zu. „Die Aufnahme von Microsoft Azure zeigt erneut, dass wir unseren Partnern mit dem Ingram Micro Cloud Marketplace die bestmöglichen Bedingungen bieten, um mit geringem zeitlichen und finanziellem Investment in der Cloud erfolgreich zu sein“, so Andreas Bichlmeir, Director Software & Cloud bei Ingram Micro.

Die Einführung von Microsoft Azure auf dem Ingram Micro Cloud Marketplace wird von verschiedenen Online-Maßnahmen zur Information der Fachhandelspartner begleitet. Im Rahmen der kostenfreien Webcast-Reihe „Software Solution Friday“ werden sich die Folgen Ende Oktober und Mitte November mit Microsoft Azure beschäftigen. Weitere fundierte Einblicke in das Thema gibt der zweite Ingram Micro Online Kongress am 23. November.

