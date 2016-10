Produktbericht vom 10/19/2016

Eyevis Innovativer Flugsimulator

Ein Flugsimulator von Avion Simulators setzt auf ein Visualisierungssystem von Eyevis. Der komplett neuentwickelten Full Flight Simulator (FFS) entstand innerhalb von zwölf Monaten.

Der Simulator ist nach FAA/EASA FFS Level D Standards zertifiziert. (Bild: Eyevis)

Zur Erlangung einer realitätsnahen Trainingsumgebung, ist neben der Cockpit-Ausstattung das visuelle System von zentraler Bedeutung. In der neuesten A320 Version des Simulators, setzt Avion deshalb auf drei Eyevis LED-Projektoren vom Typ ESP-LWXT-1000 zur Schaffung einer realistischen Trainingsumgebung auf der 200 mal 40 Grad gekrümmten Projektionsfläche. Jeder der Projektoren bietet WUXGA-Auflösung mit 1920x1200 Pixeln und eine Helligkeit von circa 1000 Lumen. Dadurch wirken die Bilder gestochen scharf und hell bei Taglichtsimulationen. Vielfach wird aber auch in Szenarien trainiert, die sich in der Nacht, der Dämmerung oder im Nebel abspielen. Hier ist auch bei dunkleren Bildern ein hoher Kontrast gefordert, was eine der Stärken der Eyevis Projektoren ist.

Das ebenfalls installierte Auto-Colour-Tracking von Eyevis misst kontinuierlich die Farb- und Helligkeitswerte der einzelnen Geräte und gleicht diese auf gemeinsame Nenner ab, wodurch stets ein homogener Bildeindruck über die gesamte Fläche erreicht wird. Um Ausfallszeiten zu minimieren, ist in Simulatoren neben der Zuverlässigkeit der Mechanik und Elektronik, auch vom Visualisierungssystem eine hohe Verfügbarkeit gefordert. Mit einer Lebensdauer der LED-Leuchtmittel von bis zu 80.000 Stunden, einem wartungsfreien Heatpipe-Kühlsystem und einer robusten Verarbeitung, die den auf sie wirkenden Kräften standhält, erfüllen die Projektoren auch diese hohen Anforderungen.

„Unser neuer Avion FFS ist wahrscheinlich der derzeit fortschrittlichste Flugsimulator am Markt. Die einzigartige Bauweise, höchste Zuverlässigkeit sowie die hohe Qualität zu einem kostengünstigen Preis, verschaffen uns einen Vorsprung gegenüber den sonstigen am Markt verfügbaren Lösungen”, fasst Reiner Biewenga, Projektmanager bei Avion Simulators B.V., zusammen.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis