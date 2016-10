Produktbericht vom 10/18/2016

Panasonic Plattform mit geringem Bandbreitenbedarf

Panasonic hat auf der Security Essen neue Netzwerkkameras vorgestellt, die Full HD-Auflösung mit der neuesten Panasonic Software kombinieren. Damit reduzieren sie Speicher- sowie Bandbreitenbedarf über H.265 hinaus um bis zu 80 Prozent.

Smart-Coding-Technologie von Panasonic hilft, die Bandbreite zu reduzieren. (Bild: Panasonic)

Die Kameras sind die ersten Komponenten der neuen Extreme-Camera-Plattform I-Pro von Panasonic. Die Kameras sind Teil des neuen H.265 Systems, das einen Rekorder (WJ-NX400) und eine Software (WV-ASM300) beinhaltet.

Die Plattform nutzt die Leistungsstärke der H.265 Komprimierung, die für eine Brandbreitenreduzierung von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu H.264 sorgt. Darüber hinaus bietet die neue Plattform, wenn sie mit Smart-Coding-Technologie von Panasonic implementiert wird, zudem eine Steigerung um 80 Prozent in Brandbreite und Speichereffizienz jenseits des Standards von H.265. Beide Kameras sind mit einem neuen 1/3-Zoll-Sensor ausgestattet, der beeindruckende Farbbilder auch bei extrem schwachen Lichtbedingungen liefert. Der neue Sensor sorgt für die gleiche Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen wie ein 1/2-Zoll-Sensor, jedoch zu einem reduzierten Preis.

Zusätzlich ermöglicht ein neues Enhanced-Super-Dynamic-Feature, dass Gesichter selbst in schwierigen Lichtverhältnissen weiter sichtbar sind und so die bestmögliche Chance zur Identifikation besteht. Die H.265 Plattform ist mit der Panasonic „Secure Communication“ Technologie ausgestattet, die auf der IFSEC 2016 vorgestellt wurde. Sie schützt die Kamera, den Rekorder und die Software vor dem Eindringen in die Privatsphäre

