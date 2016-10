News vom 10/19/2016

Aumüller Seminarreihe geplant

Im Rahmen der Seminarreihe „Feuertrutz im Dialog: Sicherheit an Fenstern und Türen“ informiert Aumüller Aumatic unter anderem über die Anforderungen der neuen DIN EN 60335-2-103. Weitere Seminarschwerpunkte sind der Feuer- und Rauchschutz nach DIN EN 16034 sowie die Anwendungsgrenzen beim Einsatz von NRWG gemäß DIN EN 12101-2 und DIN 18232-9.

Die richtige Anwendung des Brandschutzrechts im Hinblick auf Bestandsschutz und Abweichungen werden auch erläutert. (Bild: Aumüller)

Das Auftaktseminar findet am 30. November 2016 in Meitingen bei Augsburg in den Räumlichkeiten der SGL Carbon statt. Weitere Veranstaltungen sind am 25. April 2017 in Darmstadt und am 17. Mai 2017 in Luckenwalde bei Berlin geplant. Die Tagungsgebühren betragen 109 Euro zuzüglich MwSt. und beinhalten Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen. Die Veranstaltung richtet sich an Fachplaner, Architekten, Facherrichter und Sachverständige im vorbeugenden Brandschutz. Die Teilnehmer erhalten eine Punktebewertung der Ingenieure- und Architektenkammern. Weitere Informationen und Anmeldung können auf der Homepage von Aumüller abgerufen werden.

Die Veranstaltung „Feuertrutz im Dialog“ bringt unabhängige Fachexperten mit den Fragestellungen der Teilnehmer aus der Praxis zusammen. Durch die Fokussierung auf das Spezialthema „Sicherheit an Fenstern und Türen“ können die Seminarinhalte umfassend beleuchtet und diskutiert werden. Dafür stehen alle Referenten in einer abschließenden Fragerunde zur Verfügung, in der die Teilnehmer auch eigene Fragestellungen und Projekte aus ihrem Arbeitsalltag einbringen können.

