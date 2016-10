News vom 10/25/2016

VdS Bildungszentrum wird 25

Unter dem Motto „25 Jahre Wissen, das Sie weiterbringt“ feierte das VdS-Bildungszentrum im September gemeinsam mit Kunden, Partnern das Jubiläum. Rund 200 Gäste nahmen an der Veranstaltung im Kölner Wartesaal am Dom teil.

Beim 25jährigen Jubiläum des VdS-Bildungszentrums herrschte gute Stimmung. (Bild: VdS)

Mit dabei: Frank Wende von der Schüco KG in Bielefeld und Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Bielefeld, der als 150.000ster Teilnehmer eine Fachveranstaltung des Bildungszentrums besucht hatte und sich nun über eine Urkunde und eine Gratisveranstaltung freuen durfte. Frank Wende hatte den zweiwöchigen Lehrgang „Brandschutzbeauftragter“ gebucht – den ersten und bis heute wichtigsten Lehrgang im Portfolio des VdS-Bildungszentrums mit inzwischen fast 10.000 Absolventen. Als weiterer Ehrengast wurde Hans-Peter Fiedler vom Sachverständigenbüro Fiedler in Stutensee begrüßt, der über die Jahre weit mehr als 50 VdS-Bildungsveranstaltungen besucht hat.

Die Zufriedenheit und Treue der Kunden und die hohe Qualität der Veranstaltungen stehen im Bildungszentrum stets im Mittelpunkt, das betonte auch Ingeborg Schlosser, Bereichsleiterin Bildungszentrum & Verlag (BZV), in ihrer Begrüßungsrede. „In Europa verfügen wir über ein dichtes Netzwerk an Kontakten zu anderen hochqualifizierten Bildungsanbietern – insbesondere über die Branchenorganisation CFPA Europe. Dieses Netzwerk nutzen wir für unsere Fachtagungen und Seminare in ganz Europa. Wir können so auch individuelle Firmenseminare in Landessprache anbieten, in denen die jeweilige nationale Gesetzgebung berücksichtigt wird“, so Ingeborg Schlosser.

Gut aufgestellt ist das VdS-Bildungszentrum auch im brandaktuellen Themenfeld Cyber-Security. Auf der Jubiläumsfeier gab es dazu eine Keynote des bekannten IT-Sicherheitsexperten Mark Semmler. In mehreren unter-haltsamen „Live-Hacks“ demonstrierte er eindringlich, wie wenig viele mittelständische Unternehmen vor Cyber-Kriminalität geschützt sind: Innerhalb weniger Sekunden verschaffte er sich Zugriff auf interne Dokumente verschiedenster Unternehmen, sogar auf Abrechnungssysteme inklusive Kundendaten.

