News vom 10/24/2016

Tyco Security Products Zutrittskontrolle sichert Industriegelände

CEM Systems hat die Werft Harland und Wolff in Belfast mit einer Zutrittslösung ausgestattet. Installiert wurde das AC2000 Sicherheitsmanagement-System zusammen mit einer Anzahl an Zutrittskontrolllesern.

Die Werft ist mit zahlreichen Zutrittskontrollpunkten ausgestattet. (Bild: Tyco Security Products)

Die Werft nutzt das AC2000 Security Hub System für Alarm- und Videomanagement. Security Hub ist eine neue Applikation zur Verwaltung, die IP-Überwachungsdaten nahtlos mit der Alarmverarbeitung in einer Nutzerschnittstelle integriert. Die Anwendung verwaltet alle Ereignisse und Alarme der angeschlossenen Systeme, darunter Videoüberwachung, Feuer- und Einbruchmeldealarme. Die Werft nutzt ferner auch weitere Features im Zusammenhang mit dem AC2000 System, darunter Zeiterfassung und eine Zonenkontrolle. Als Lesegeräte kommen S610 Kartenleser an Drehkreuzen und S30140 Kartenleser in den Trockendocks zum Einsatz.

Hochsicherheitsbereiche wie die Serverräume und die Ausrüstungslager sind mit TS300F Fingerabdrucklesern gesichert, die die biometrischen Daten zutrittsberechtigter Mitarbeiter erfassen und prüfen. „Harland und Wolff ist ein alteingesessenes Unternehmen in Nordirland und wir freuen uns, ihre ausgedehnten Anlagen mit dem AC2000 System ausgerüstet zu haben“, erklärt Philip Verner, Regional Sales Director, EMEA, CEM Systems. „Dank der verbesserten Sicherheit konnte CEM Systems damit auch die Effizienz der Werft verbessern und ihr Zeit und Geld sparen.“

