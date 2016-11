News vom 11/03/2016

Hanwha Techwin Viktorianisches Gebäude gesichert

Hanwha Techwin hat ein Zentrum für pflegende Kinder und Jugendliche in der englischen Stadt Blackpool mit einer Sicherheitslösung ausgestattet. Das Blenheim House, ein viktorianisches Gebäude, wurde über Jahre für Kinderhilfsdienste und als Familienzentrum genutzt.

Das Gebäude wurde umfassend saniert. (Bild: Hanwha Techwin)

Für ein sicheres Umfeld in dem Zentrum übernahm die Bay Communications Group LTD ehrenamtlich die Projektleitung. „Selbstverständlich waren wir hocherfreut über die Gelegenheit, an diesem wichtigen Projekt mitzuarbeiten, genau wie Hanwha Techwin Europe, die über ihren Distributionspartner Norbain eine komplette IP-Videoüberwachungs-anlage spendete“, erklärte Tim Barbary, Geschäftsführer der Bay Communications Group LTD. „Wir wurden auch von BFT unterstützt, die eine Tor-Automatisierungs-lösung bereitstellten, und von Videx, die eine Sprechanlage und ein schlüsselloses Zugangssystem beisteuerten. Es war eine großartige Teamleistung, die darin resultierte, dass wir die Installation aller Elemente der Sicherheitslösung pünktlich abschließen konnten.“

Das Renovierungsprojekt Blenheim House wird in einer Sonderfolge für den Wohltätigkeitsverband der BBC „Kinder in Not“ gezeigt, die im November 2016 ausgestrahlt wird und die Misere und großartige Arbeit hervorheben soll, die diese jungen Pfleger jeden Tag in der Gemeinschaft in Blackpool leisten.

