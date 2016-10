Produktbericht vom 11/01/2016

Genetec Neue SharpV-Kamera kommt auf den Markt

Genetec hat Autovu SharpV angekündigt, eine neue Kamera für die stationäre Nummernschilderkennung. Autovu SharpV zeichnet sich durch integrierte Bildverarbeitung, hochpräzise Einstellungen, einfache und flexible Installation sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Aufgezeichnete Videos lassen sich ALPR-Treffern zuordnen, um Ermittlungen zu unterstützen. (Bild: Genetec)

Genetec Autovu SharpV wurde speziell für den Einsatz in stationären Installationen für die automatische Nummernschilderkennung (Automated Licence Plate Recognition, ALPR) konzipiert. Die Kamera lässt sich nahtlos in stadtweite Videoüberwachungs-systeme integrieren, um forensische Untersuchungen sowie das Reporting und Monitoring besser zu unterstützen. Darüber hinaus eignet sich Autovu SharpV ideal für die Zutrittskontrolle in Unternehmen und das Management von nicht-öffentlichem Parkraum. Mit dem Modell SharpV-ITS wird zudem eine speziell angepasste Lösung für den Transportsektor angeboten.

Durch die Kombination von hochauflösender Nummernschilderkennung, Kontext-Kameras und integrierter Bildverarbeitung in einem einzigen Endgerät kann die SharpV ohne Belastung zentraler Systemressourcen jede Art von Nummernschild erkennen und lesen. Zusätzliche Analysefunktionen erlauben zum Beispiel die Identifikation der Bewegungsrichtung oder des Fahrzeugtyps. „Die neue Autovu SharpV ist das Ergebnis von mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung spezialisierter Nummernschilderkennung. Die Kamera ist weit mehr als ein Upgrade und ermöglicht höchste Leistung ohne die Herausforderungen, die oftmals mit ALPR-Projekten verbunden sind“, sagt Chris Yigit, Programm Manager für Autovu.

Die SharpV kann in Omnicast integriert werden, dem IP-Videoüberwachungssystem der Gefahrenmanagement-plattform Security Center von Genetec. Die Kamera überträgt dann simultan ein Live-Video als Stream zu Omnicast, sodass sie gleichzeitig zur Videoüberwachung eingesetzt werden kann.

