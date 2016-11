Produktbericht vom 11/07/2016

Bau 2017 Maco mit intelligentem Zutrittsmanagement

Maco Openlife ist die webbasierte Lösung, die aus der Eingangstür ein intelligentes Zutrittssystem macht. Zutrittsrechte für Haus, Zimmer, Büros oder Besprechungsräume können für wechselnde Personengruppen vorprogrammiert und zeitlich begrenzt vergeben werden.

Maco Openlife setzt auf ein kabelloses persönliches Netzwerk. (Bild: Maco)

Als Web-Applikation ist Maco Openlife benutzerfreundlich und ohne Download mit je-dem üblichen Browser zu bedienen. Mit einem individuellen Benutzerkonto können Anwender beliebig viele Personen und Personengruppen anlegen und individuelle Zutrittsrechte und –zeiten vergeben. Aber auch wenn sich jemand verspäten sollte, kann jeder Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung die Tür jederzeit mit einem Android- oder iOS-Smartphone/Tablet aus der Ferne öffnen. Sicherheitskritische Vorgänge sind doppelt gesichert: per PushTAN-Verfahren in Kombination mit einem verifizierten Smartphone. Nur wenn übertragener Datenschlüssel und PIN-Code übereinstimmen, geht die Tür auf.

Mit den Statusmeldungen in Echtzeit ist der Anwender immer über seine Zugänge im Bilde. Browser sowie App listen detaillierte Informationen wie Benutzername, Öffnungsdatum, genaue Uhrzeit und Öffnungsart – per Web, App oder Tag – ebenso wie verweigerter Zutritt. Sind in diesen Bewegungen ungewöhnliche Vorgänge wie offene Türen, unberechtigte Zutritts- oder Einbruchsversuche, werden Alarme und Benachrichtigungen ausgelöst, die unmittelbar via E-Mail oder per SMS verschickt werden.

Lokal vor Ort lässt sich die Tür mit RFID-funkbasierten Schlüsselanhängern – Transponder-Tags – bedienen, die mit dem Schließzylinder kommunizieren. Die Zugriffsberechtigung der Maco-Tags können von den Berechtigten aus der Ferne kontrolliert werden, so dass unmittelbar darüber entschieden werden kann, wer wann Zutritt zu welchen Türen hat. In dem Tag befindet sich der sicherste RFID-Chip, der derzeit auf dem Markt ist, weshalb ein Duplizieren der ID unmöglich ist. Und geht ein Tag verloren, muss nicht die gesamte Schließanlage getauscht, sondern nur dieser Tag gesperrt werden – mobil und in Echtzeit.

