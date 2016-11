Produktbericht vom 11/09/2016

Bau 2017 Schüco präsentiert die Zukunft des Bauens

Schüco präsentiert auf der Bau 2017 in Halle B1 am Stand 301 für Architekten, Verarbeiter und Investoren Lösungen, die weit über energieeffiziente und designorientierte Systemtechnik hinausgehen. Dazu gehören auch digitale Technologien für alle Planungs-, Fertigungs- und Bauprozesse.

Facid ermöglicht eine vielseitige und nachhaltige Bekleidung von Fassaden. (Bild: Schüco)

Architekten, die eine hohe Gestaltungsfreiheit bei gleichzeitig sicherer Planung schätzen, finden auf dem Schüco Messestand filigrane kombinierbare Systemtechnik aus Aluminium und Kunststoff sowie die neue flexible textile Fassadenlösung Facid. Mit Facid lässt sich das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes ohne funktionelle Einschränkungen jederzeit schnell und effizient an veränderte Anforderungen anpassen. Abgerundet wird der Messeauftritt für Architekten mit Beratungsleistungen und Software-Lösungen, die zu einer weitgehenden Digitalisierung und damit zur sicheren Planung des gesamten Entwurfs- und Planungsprozesses führen.

Eine einfache, sichere, schnelle und damit wirtschaftliche Fertigung und Montage ist das, was Verarbeiter wollen. Schüco zeigt auf der Bau, wie sich die Verarbeiterprozesse von der Planung über die Fertigung in der Werkstatt bis hin zur Montage auf der Baustelle optimieren lassen. Ein Beispiel dafür ist die neue Brand- und Rauchschutzplattform in den Bautiefen 90 mm, respektive 76 mm. Dank der einzigartigen Profilgeometrie werden Beschlagteile ohne Fräsen und nahezu werkzeugfrei montiert. Zudem kann eine Nutzungsänderung im Laufe des Produktlebens beschlagseitig mit minimalem Aufwand umgesetzt werden.

Nachhaltiges, sicheres und wirtschaftliches Bauen bei individuellem Design sind die Faktoren, die für Bauherren und Investoren zählen. Für diese Zielgruppe zeigt Schüco in München langlebige und nachhaltige Produkte in hoher Qualität – für erfolgreiche Projekte mit dem besten „Return on Investment“. Beispiele dafür sind die Schüco Fassade FWS 50.SI und das Fenster AWS 75.SI+, die nach dem aktuellen C2C-Standard des amerikanischen „Cradle to Cradle Products Innovation Institut“ in Silber zertifiziert sind.

