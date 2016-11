Produktbericht vom 11/08/2016

Bau 2017 Geze zeigt Lösungen für Gebäudeautomation

Geze präsentiert auf der Bau 2017 neben Schnittstellen-Lösungen eine neue moderne Lösung zur Überwachung und Steuerung der Gebäudeautomation. Des Weiteren können sich die Besucher von Neuheiten aus den Bereichen Automatische Türsysteme, Türtechnik sowie Serviceleistungen überzeugen.

Geze setzt auf individuelle Services. (Bild: Geze)

Für die intelligente Gebäudevernetzung stellt Geze eine komplett neuartige Steuerung vor. So lassen sich Geze Produkte aus den Bereichen automatische Türsysteme, Fenstertechnik und RWA (Rauch- und Wärmeabzug) sowie Sicherheitstechnik zentral steuern, etwa via Tablet oder Smartphone. Über das Geze Schnittstellenmodul IO 420 können Elemente von Geze in Vernetzungslösungen mit Bacnet integriert und über Bacnet MS/TP miteinander vernetzt werden. Ein Beispiel ist eine multifunktionale Systemlösung mit dem Drehtürantrieb Powerturn für große, schwere Türen im Zusammenspiel mit dem elektronischen Motorschloss IQ lock AUT, der Fluchttürsteuerung TZ 320 und der Fluchttürverriegelung FTV 320.

In der Fenstertechnik ermöglicht das Schnittstellenmodul IQ Box KNX die kontrollierte, natürliche Lüftung und die direkte Einbindung der Geze Fensterantriebe IQ Windowdrives in KNX-Gebäudesysteme. Im Gegensatz zu einfachen Schaltaktoren greift die IQ Box KNX auf die Intelligenz der Fensterantriebe zu und meldet Informationen, etwa die Öffnungsweite, an die Gebäudeleittechnik zurück.

Auf der Bau 2017 präsentiert Geze ferner eine neue Variante der Türdämpfung Geze ActiveStop. Türen werden damit sanft gestoppt, leise geschlossen und komfortabel offengehalten. Sie kann an nahezu allen Standardtüren eingesetzt werden, ist im Handumdrehen eingestellt und außerdem nachrüstbar. Auch rund um die Haustür können sich die Besucher von einem neuen, automatisierten „Lösungs-Paket“ überzeugen – inklusive der einfachen Einbindung in ein bestehendes Smart-Home-System.

Stand B1.538

