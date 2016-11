News vom 11/16/2016

Nedap Parkinformationen am Supermarkt in Echtzeit

Nedap hat die Hauptgeschäftsstelle einer australischen Supermarktkette mit einer Parkraumlösung ausgestattet. Das Parkleitsystem hilft den Miterbeitern und Besuchern zügig freie Parkplätze auf den verschiedenen Parkflächen des Firmengeländes zu finden.

Die Sensoren verfügen über eine hohe Genauigkeit. (Bild: Nedap Identification Systems)

Als Lösung wurde das Sensit-System von Nedap herangezogen. Sensit besteht aus drahtlosen Sensoren, die in Echtzeit registrieren, ob eine Parklücke besetzt ist und wenn ja, für wie lange. Der Sensor wird einfach auf die Parkfläche aufgeklebt und ist mit einer dualen Detektionstechnologie ausgerüstet, für noch präzisere Angaben.

Die Informationen werden in Echtzeit an Anzeigetafeln übermittelt, die an verschiedenen Positionen entlang den Zufahrtsstraßen angebracht sind. Über eine webbasierte Schnittstelle können Anwender sich eine grafische Übersicht aller Parkfläche anzeigen und detaillierte Berichte zur Belegung ausspielen lassen.

