News vom 11/15/2016

Videor E. Hartig Sicherheitsprodukte von 2N im Portfolio

Seit Anfang November sind die Produkte des tschechischen Unternehmens 2N bei Videor E. Hartig erhältlich. 2N entwickelt Produkte und Lösungen für ICT (Informations- und Kommunikationstechnik) sowie für Zutrittskontrollsysteme, IP-Intercom und IP-Audio.

Die Produkte von 2N ergänzen das Portfolio von Videor. (Bild: Videor)

2N ist ein europäischer Hersteller von Kommunikationsprodukten und kann auf 25 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Der über 200 Mitarbeiter beschäftigende Hersteller entwickelt seine Produkte am Hauptsitz in Prag und produziert ausschließlich in eigenen Fabriken in Europa nach ISO 9001:2000. Mit langjähriger Erfahrung im Bereich IP-Netzwerke gilt 2N als Pionier in der Entwicklung netzwerkbasierter IP-Kommunikationseinheiten und Audioübertragung.

Mathias Burkard, Produktmanager Videor: „Wir freuen uns, ab sofort das umfangreiche Produktportfolio von 2N in unserem Programm zu führen. Die Konvergenz hin zu IP-basierten Systemen schreitet immer mehr voran. Der Hersteller bietet mit seinen innovativen Produkten beste Voraussetzungen für unsere Kunden: Die Nutzung offener Standards wie IP, Sip und Onvif garantieren eine hohe Flexibilität und Zukunftssicherheit bei der Systemintegration. 2N ist damit der ideale Partner für Videor und unsere Kunden für die Ausweitung des Angebots Richtung Zutrittskontrolle, Intercom und IP-Audio.“

