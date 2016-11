Produktbericht vom 11/18/2016

Bau 2017 Lamilux stellt Brandschutz-Lösungen vor

Auf der Bau 2017 wird Lamilux das gesamte Spektrum seiner Baulösungen für Tageslichteinfall, Brandschutz und Building-Automation präsentieren. Damit unterstreicht das Messekonzept vor allem die Vielseitigkeit der Produktanwendungen.

Lamilux CI-System Lichtband Senergyline bietet integrierte Photovoltaikmodule. (Bild: Lamilux)

Sowohl der möglichst großflächige, energiesparende Tageslichteinfall als auch der vorbeugende, sichere Brandschutz sind heute integrale Bestandteile moderner Gebäudekonzepte. In den Fokus rückt dabei die gesamte Gebäudehülle. Hier können Tageslichtsysteme und alle beweglichen Klappenelemente für die natürlich Be- und Entlüftung sowie den Rauch- und Wärmeabzug (RWA) integriert werden. Ausgestattet mit komfortabler, funktionsautomatisierender Steuerungstechnik sind sie bedeutende Systeme für intelligente, effiziente und sichere Smart-Buildings.

Viel Tageslicht, steuerbare natürliche Be- und Entlüftung, komfortabler Ausstieg auf das Flachdach – dies bietet das CI-System Dachausstieg Komfort einflügelig. Wird das einteilige Schiebedach in voller Breite geöffnet, erreicht man die Dachterrasse in bequemem und aufrechtem Gang. Und durch das große Öffnungsmaß kann viel frische Luft von oben in den Raum gelangen und so verbrauchte Luft ausgetauscht werden.

Ein Lichtbandsystem in Satteldachform, das über geprüfte und zertifizierte Wärmeschutzwerte verfügt: Das CI-System Lichtband S steht für modernes und nachhaltiges Bauen im Industrie- und Hallenbau – und leistet als komplett wärmebrückenfreie Konstruktion einen wesentlichen Beitrag für eine optimierte Gebäudeenergiebilanz. Das CI-System Lichtband S zeichnet sich zudem durch einen hohen Tageslichteinfall und seine äußerst stabile Systemkonstruktion aus.

Stand C1.320

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender: