Bau 2017 Dormakaba mit Türtechnik aus einer Hand

Auf der Messe Bau 2017 vom 16. bis 21. Januar 2017 in München präsentiert Dormakaba in Halle B1, Stand 319/517 ein umfangreiches Produktportfolio rund um die Tür. Unter dem Motto „See the future. Now.“ stellt das neu formierte Unternehmen eine ganze Reihe von Neuheiten vor.

Ein besonderes Highlight für die Besucher wird das Virtual Design Center sein. (Bild: Dormakaba)

Bei der neuen Türschließergeneration werden durch einen Schließkörper für alle Montagearten sowohl die Variantenvielfalt und die Komplexität bei der Montage reduziert sowie die Flexibilität auf der Baustelle erhöht. Die neue Generation kommt im vielfach prämierten Xea-Design daher, wodurch der Schließer nicht nur als Gestaltungselement genutzt werden kann, sondern sich auch problemlos mit anderen Dormakaba Produkten des gleichen Designs kombinieren lässt, wie etwa Tür- oder Glasbeschläge oder Feststellanlagen.

Passend zu den neuen Türschließern stellt Dormakaba mit der G-EMR Ubivis die erste batteriebetriebene Feststellanlage im Xea-Design vor. Dazu passt ebenfalls der neue mechanische Türbeschlag Ogro mit Schildern und Rosetten im Xea Design, der sich optisch hervorragend in Matrix Air Installationen einfügt. Auch die neuen elektronischen Beschlaglösungen punkten mit ihrem eleganten Design in Kombination mit höchster Funktionsvielfalt.

Neu ist ebenfalls das vollautomatische Trennwandsystem Variflex Comfortdrive mit hoher Schalldämmung, das leicht und einfach per Knopfdruck zu bedienen ist. Gezeigt wird außerdem eine webbasierte Zutrittslösung als „Access Control as a Service“ für kleine und mittelständische Unternehmen, die eine betreute Lösung suchen und ihre IT entlasten möchten.

