Bau 2017 Siegenia-Aubi sorgt für Raumkomfort

Auf der Messe Bau 2017 vom 16. bis 21. Januar 2017 stellt die Unternehmensgruppe Siegenia in Halle 4, Stand 338, neue Lösungen vor. Auf der Sonderfläche „Raumkomfort“ erfahren Architekten, Verarbeiter und Bauelementehändler, wie sie dieses Zukunftsthema auch in 2017 bei Bauherren und Modernisierern platzieren können.

Eine serienmäßige Steuerung für Fensterriesen per App ist ebenfalls verfügbar. (Bild: Siegenia)

Die gesicherte Spaltlüftung Titan Vent Secure gewährleistet einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbindet diesen mit weiteren Raumkomfort-Qualitäten. Die Lösung verfügt für Dreh-Kipp-Fenster aus Holz, Holz-Aluminium und Kunststoff sowohl in der Verschluss- als auch in der Lüftungsstellung über eine frei skalierbare Einbruchhemmung bis RC2. Diese verdankt sie ihrer Kippspaltöffnung von etwa zehn Millimeter. Ferner ist sie selbst in der Spaltlüftung in hohem Maße schlagregenbeständig und erlaubt damit einen von den jeweiligen Witterungsbedingungen unabhängigen Luftwechsel.

Die neue Titan Zusatzschere Komfort macht das Schließen schwergewichtiger Dreh-Kipp-Fenster und -Fenstertüren nach dem Kipplüften denkbar einfach. Beim Öffnen in die Kippstellung wird eine integrierte Kraftspeichereinheit aktiviert, die nicht nur das Nachwippen reduziert, sondern auch das leichte Zurückführen des Flügels in die Schließposition gewährleistet. Das sorgt für eine angenehme, hochwertige und zugleich leichtgängige Bedienung.

Mit neuen Lösungen für Barrierefreiheit und die Komfortbedienung von Fenstern und Großflächenelementen setzt die Produktgruppe Drive Zeichen auf der Bau: Während der Drive Axxent DK sämtliche Bedienfunktionen für Fenster bis 130 Kilogramm Flügelgewicht in einem einzigen Gehäuse vereint, machen drei neue smart-Lösungen von Siegenia die bequeme Steuerung von Hebe-Schiebe- und Schiebe-Elementen möglich.

Halle C4.338

