Bau 2017 U&Z präsentiert seine Vielfalt an Produkten

Uhlmann & Zacher ist erstmalig als Aussteller auf der Bau 2017 vom 16. bis 21. Januar 2017 in München vertreten. Die Besucher dürfen sich über etliche Neuheiten aus der Welt der elektronischen Beschläge und Schließzylinder freuen.

Der Türbeschlag CX6174. (Bild: U&Z)

Den besonderen Fokus legt das Unternehmen am auf seine elektronischen Türdrücker und Türbeschläge, welche bereits mehrfach national und international prämiert und ausgezeichnet wurden. Das Besondere an den Beschlägen von Uhlmann & Zacher ist das schlichte und elegante Design, da die komplette Elektronik, Mechanik sowie Stromversorgung auf kleinstem Raum im Drücker untergebracht sind.

Dabei sind diese vielfältig einsetzbar und äußerst variantenreich. Neben dem Türdrücker als Rundrosette, hat Uhlmann & Zacher noch eine Variante als Ovalrosette sowie als Türbeschlag in breiter und schmaler Ausführung im Portfolio. Der Einsatz an Ganzglastüren ist ebenso möglich. Unterschiedliche Drückerformen passen den elektronischen Türdrücker und -beschlag der Ästhetik der architektonischen Gegebenheiten an. Als besonderes Highlight gilt das Veredeln der Oberfläche mit einer PVD-Beschichtung. Sowohl verschiedene Farbvarianten, als auch eine antibakterielle Beschichtung sind realisierbar.

Stand C4.402

