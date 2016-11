News vom 11/23/2016

Ole Wolff Sirenenschutz für Elbphilharmonie

Ole Wolff hat in der Elbphilharmonie Hamburg Unterputzsirenen vom Typ OWE-Sup installiert. Eingesetzt wurden die Unterputzsirenen auf den Loggien der Wohnungen der Elbphilharmonie.

Die Multifunktions-Sirene im Unterputz-Schalter-Design. (Bild: Ole Wolff)

Bei der Installation galt es die Alarmgeber mit Steckdosen im Gira-Design in einem Doppelrahmen zu kombinieren. Auf den Loggien waren einzelne Steckdosen vorgesehen, dabei galt es zu vermeiden, dass jede Sirene oder jede Wohnung ein eigenes Netzteil zur Energieversorgung bekommt. Ansonsten wäre hier auch eine Kabelinstallation in Funktionserhalt, aufgrund der DIN EN 0833-2, notwendig gewesen.

Die Lösung bestand in der Installation der Energieversorgung mit Brandmeldenetzteilen zentral in den Brandmeldeanlagen-zentralen. Der Strom wird über Brandmeldekopplerrelais geschaltet und der Strom wird dann über das freie Adernpaar der Brandmeldeverkabelung, die bis in den Brandabschnitt in Funktionserhalt E30 ausgeführt ist, zur Sirene geleitet. Die Arbeiten wurden von der Firma Dehn Instatec durchgeführt.

