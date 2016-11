News vom 11/25/2016

Vivotek Kameras sichern Hamleys Spielzeugladen

Vivotek hat den renommierten Spielwarenladen Hamleys in Mexico City mit einer umfassenden Überwachungslösung ausgestattet. Die Sicherheitsinfrastruktur musste dabei in das ausgeklügelte Design des Ladens eingefügt werden.

Die Kameras sind diskret angebracht. (Bild: Vivotek)

Funktion und Design in Einklang zu bringen, „war eine Herausforderung“, erklärt Guillermo Martinez, Leiter von Siide Ingeniería, mexikanischer Distributor von Vivotek Produkten. „Aus Sicht der Sicherheit durfte es keine toten Winkel geben. Gleichzeitig mussten wir uns um das designorientierte Ambiente des Geschäftes kümmern, das heißt, die Kameras mussten funktionell aber auch diskret sein.”

Um den Anforderungen zu genügen, wurden die Vivotek-Kameras im wahrsten Sinne des Wortes im Himmel platziert. In der Tat enthält die detailreiche Ladendekoration riesige, an der Decke montierte Wolken. Für ein harmonisches Zusammenspie l lag es nahe, die Vivotek Fischaugenkamera FE8181 zu verwenden und einzubauen. Dank des ansprechenden und kompakten Designs, fällt die FE8181 in mitten der Dekoration nicht weiter auf und bietet für so kleine und unauffällige Kameras ein riesiges Blickfeld.

Es genügen lediglich 16 Kameras, um das ganze Geschäft mit einer Fläche von 800 Quadratmetern abzudecken. Die Bullet-Kameras vom Typ IB8369 wurde über den Kassen montiert, damit sie diesen Bereich in der Übersicht überwachen, und eine dritte Art von Kameras ist speziell für Detailaufnahmen an den Kassen montiert worden.

