Produktbericht vom 11/22/2016

Bau 2017 Anthrazitfarbene Komponenten von Link

Die Link GmbH bietet eine große Auswahl an Magnetkontakten und Glasbruchmeldern in Anthrazitgrau (RAL 7016) an. Im OEM-Bereich bietet das Unternehmen zudem Komponentenfarben nach Wunsch an, wie Messing, Silber, Blau oder Schwarz.

Die neuen Komponentenfarben geben sich modern. (Bild: Link GmbH)

Das neue Sortiment an anthrazitfarbenen Komponenten und andere Produktentwicklungen rund um Tür, Fenster und Fassade kann man sich bei der Firma Link auf der Bau 2017 in München ansehen.

Ein wichtiger Trend in der zeitgenössischen Architektur und bei modernen Fassadensystemen sind Metallic- und Grauschattierungen. Die Graupalette löst vielerorts das Weiß und Braun der letzten Jahre ab und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Diese Komponenten lassen sich unauffällig integrieren und beeinträchtigen die Ästhetik moderner Architektur nicht.

Stand B3.541

