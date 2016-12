News vom 12/02/2016

Nedap Modekette River Island führt RFID-Lösung ein

Die britische Modekette River Island hat sich bei der weltweiten Einführung von RFID-Hardware und -Software in 280 Läden für Nedap entschieden. Da die Einführung keine zeitaufwendigen IT-Integrationen erfordert, wird sie innerhalb von nur sieben Monaten abgeschlossen sein.

Die Lösung ist komplett cloudbasiert und dadurch äußerst zukunftssicher. (Bild: Nedap)

Zur Überprüfung des Business Case hat River Island zunächst ein Pilotprojekt durchgeführt. Dabei wurde nicht nur gezeigt, dass "!D Cloud" die Bestandsgenauigkeit signifikant verbessert, sondern wegen der besseren Produktverfügbarkeit auch die Absätze steigert. Dazu sagt Jon Wright, Head of Global Loss Prevention & Safety von River Island: „Vor dem Pilotprojekt lag unsere Bestandsdatengenauigkeit insgesamt deutlich hinter unseren Anforderungen und Erwartungen zurück. Während der Implementierungs- und Testphase von '!D Cloud' stieg die Genauigkeit in allen teilnehmenden Filialen innerhalb von nur zwei Wochen auf 97 Prozent und blieb anschließend Woche für Woche auf diesem hohen Niveau.”

Mit der RFID-Lösung will River Island die Genauigkeit seiner Filialbestandsdaten deutlich erhöhen, um seinen Kunden effiziente Omni-Channel-Services anbieten zu können, beispielsweise einen Artikelversand aus der Filiale sowie eine Abholung oder Rückgabe online gekaufter Artikel in der Filiale.

Dazu sagt Rob Schuurman, Managing Director von Nedap Retail: „Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass River Island seine RFID-Erfolgsgeschichte gemeinsam mit uns fortschreiben wird. Die komplette Einführung der Lösung in 280 Filialen wird bereits in den nächsten sieben Monaten abgeschlossen sein. Auch in diesem Punkt stellt '!D Cloud' eindrucksvoll unter Beweis, dass sie perfekt zu den Anforderungen des Einzelhandelssektors passt.“

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis