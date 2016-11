News vom 11/30/2016

Telenot Sicherheitstechnik am Computer planen

Der Softwarehersteller DDS integriert die Produkte von Telenot in seiner Software DDS-CAD. Telenot verwendet die TGA-Software bereits auch für seinen kostenlosen Planungsservice.

Telenot nutzt die TGA-Software von DDS in seiner eigenen Planungsabteilung. (Bild: Telenot)

Mit ihrer Kooperation haben der Softwarehersteller Data Design System (DDS) und die Sicherheitstechnikexperten von Telenot die umfangreiche Integration der Produkte von Telenot in die TGA-Software DDS-CAD beschlossen. Die professionelle Software für die technische Gebäudeausrüstung erlaubt Anwendern die CAD-gestützte Planung von Gebäudetechnik wie Rauchwarn- und Bewegungsmeldern sowie Zutrittskontrollsystemen. Elektroinstallateure, Architekten oder Bauträger können somit bereits während der Planungsphase die smarten Sicherheits- und Gefahrenmeldeprodukte aus dem Telenot-Portfolio einplanen – inklusive aller technischen Daten, sowie Ansichtsbildern und Symbolen.

Mit der Integration der Produkte reagieren Telenot und DDS auf die stetig steigende Nachfrage nach Sicherheitssystemen und Smart-Home-Kontrollfunktionen im privaten, öffentlichen und industriellen Bereich. „Stetig steigende Einbruchzahlen haben das Sicherheitsbedürfnis von Bauherren steigen lassen. Eine Einbruchmeldeanlage verhindert fast die Hälfte aller Taten, warnt zuverlässig vor Brandgefahren und kann beispielsweise mit weiteren Smart-Home-Funktionen kombiniert werden“, erklärt Telenot-Planungsexpertin Désirée Schubert.

DDS ist momentan der einzige Softwarehersteller, der Telenot-Artikel in seiner Datenbank bereitstellt und somit die komplette Sicherheitstechnik abbildet. „DDS-CAD-Anwender können ihre Kunden also schon während der Planung mit bekannten Topprodukten überzeugen. Das ist ein erheblicher Mehrwert“, so Nils Kverneland, Geschäftsführer von DDS.

