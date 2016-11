Produktbericht vom 11/28/2016

Siemens Gewerkeübergreifende Brandschutzlösungen

Bei den VdS-Brandschutztagen am 7. und 8. Dezember 2016 in Köln präsentiert Siemens ein umfassendes Portfolio an technischen Brandschutzlösungen aus einer gewerkeübergreifenden Perspektive.

Die Livevorführung veranschaulicht die Detektionsleistung der ASA-Technologie. (Bild: Siemens)

Eine Brandschutz-klappensteuerung und ein Zwischensockel-Sounder, der auch eine optische Alarmierung gemäß der aktuellen Norm EN54-23 ermöglicht, sind Neuentwicklungen. Die Brandschutz-klappensteuerung lässt sich leicht in Brandschutzanlagen, Managementplattformen und Automatisierungsstationen von Siemens einbinden. Als Brandschutzklappen-steuerzentrale dient eine entsprechend programmierte Brandmelderzentrale von Siemens. Die Zentrale muss nicht mehr mit den Brandschutzklappen einzeln verkabelt werden, sondern steuert über das Sinteso FDnet direkt die Ein-/Ausgabebausteine an, die bei den Brandschutzklappen montiert sind. Diese EN54-konforme Technik reduziert Verkabelungsaufwand und Montagezeiten.

Ebenfalls neu ist ein Zwischensockel-Sounder, der speziell die Anforderungen an eine optische Alarmierung gemäß der aktuellen Norm EN54-23 erfüllt. Dieser loop-gespeiste Zwischensockel-Sounder kann zwischen einem automatischen Brandmelder und dessen Anschlusssockel installiert werden. So wird aus einem „normalen“ Brandmelder ein optisch-akustischer Signalgeber. Die europäische Norm schreibt in bestimmten Einsatzbereichen, in denen bisher eine rein akustische Alarmierung ausreichend war, eine zusätzliche optische Alarmierung durch entsprechende Signalgeber vor.

Darüber hinaus wird auf der Messe in einer Live-Vorführung die einzigartige Detektionsleistung der ASA-Technologie von Siemens sichtbar gemacht, indem eine simulierte Brandentwicklung und Täuschungsgrößen mit dem Softwaretool Sinteso Data Recorder (SDR) professionell erfasst und analysiert werden.

