News vom 01/11/2017

Siemens Building Technologies Neues Seminarprogramm der BT Academy verfügbar

Die BT Academy, das Weiterbildungszentrum für Gebäudetechnik der Siemens-Division Building Technologies in Frankfurt/Main, stellt ihr Jahresprogramm 2017 vor. Auf über 1.000 Quadratmeter Fläche stehen neue, hochmoderne Schulungsräume in der Frankfurter Siemens-Niederlassung zur Verfügung.

Vor allem die Praxis steht im Mittelpunkt der Seminare. (Bild: Siemens)

Das aktuelle Angebot der BT Academy deckt das Thema Gebäudeautomation und Sicherheit in Gebäuden und Infrastrukturen erneut in seiner ganzen Breite ab: Auf dem Programm stehen rund 90 praxisorientierte Seminare und Weiterbildungsangebote aus den Bereichen Gebäudeautomation, Sicherheits- und Brandschutztechnik sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf der Netzwerktechnologie im Gebäude.

Als Partner für die fachspezifische und praxisorientierte Weiterbildung ist die BT Academy von Siemens seit 2006 eine feste Größe unter den Trainingsanbietern. Das Angebot an Grundlagen- und Expertenkursen richtet sich an Haus- und Betriebs-, Mess-, Steuerungs- und Regeltechniker ebenso wie an Facility Manager, Service-Monteure und Planer. Im Schulungsjahr 2016 haben mehr als 6.000 Teilnehmer die Trainings der BT Academy besucht.

